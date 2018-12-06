Колесников: съезд Оппоблока состоится 15 декабря текущего года

47 тысяч членов партии из 61 тысячи партийцев выразили готовность принять участие VIII съезде партии.

Съезд политической партии ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК пройдёт согласно действующему законодательству Украины и Уставу партии 15 декабря 2018 года. 47 тысяч членов партии из 61 тысячи партийцев выразили готовность принять участие VIII съезде партии.

Об этом сообщил сопредседатель политсовета партии Борис Колесников на сайте Оппоблока.

Далее политик отметил, что в последнее время в средствах массовой информации распространяются инсинуации по поводу того, что большинство организаций партии ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК не поддерживают инициативу по проведению партийного съезда. Реальные цифры партийной статистики показывают, что в нынешних условиях подавляющее большинство членов партии поддержали идею проведения съезда, видя в нем способ разрешения внутрипартийной дискуссии. Однако, делегатов на VIII съезд политической партии ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК выдвинули 47 тысяч членов партии из 61 тысячи партийцев, состоящих на партийном учете. Поэтому съезд пройдёт согласно действующему законодательству Украины и Уставу партии 15 декабря текущего года, заявляет Колесников.

Напомним, фракция и большинство региональных организаций партии, призвали политсовет партии "Оппозиционный блок" как можно скорее провести съезд, призвала политсовет партии "Оппозиционный блок" как можно скорее созвать съезд партии, после того, как по словам главы фракции Вадима Новинского, Юрий Бойко, и Сергей Левочкин были исключены из фракции, за то, что «нарушили устав, за сотрудничество с властью, за предательство интересов избирателей»