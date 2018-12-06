Украина призвала Венгрию действовать против агрессии РФ вместе с миром

В МИД Украины заявили, что Украина и дальше демонстрирует настроенность на улучшение украинско-венгерских отношений.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто присоединиться к усилиям международного сообщества с целью сдерживания российской агрессии в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, встреча глав внешнеполитических ведомств стран состоялась в Милане на полях 25-го министерского заседания ОБСЕ.

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Украинский министр "проинформировал венгерского коллегу об акте агрессии России против Украины в акватории Керченского пролива и призвал официальный Будапешт присоединиться к мерам международного сообщества по сдерживанию российского агрессора".

Кроме того, министры договорились активизировать межрегиональное сотрудничество и ускорить реализацию совместных приграничных инфраструктурных проектов, в частности тех, которые 26 ноября были обсуждены на уровне заместителей министров Украины и Венгрии Василия Боднара и Левента Мадяра.

Также во время встречи были обсуждены вопросы упорядочении предоставления венгерской помощи в развитие Закарпатья, которую будет координировать новоназначенный посол по особым поручениям МИД Украины Николай Балтажи и уполномоченный министра по вопросам развития сотрудничества между областями Саболч-Сатмар-Берег и Закарпатской области Иштван Грежа.

"К сведению венгерского коллеги была также доведена информация о шагах украинской стороны в вопросе имплементации закона "Об образовании", - говорится в сообщении.