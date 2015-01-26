Остановить шизофреника

«В Украине воюет натовский легион». Знаете, кто это сказал? Путин. Нет, это – не шутка. Это глава большого государства на полном серьезе несет. Сначала была «хунта», теперь – «натовский легион», а потом что – «четвертый рейх»?

Да, и еще о старых фейках не забудьте – о распятом мальчике, клочке земли и двух рабах.

Скажите, разве это не шизофрения?

Хотя, чего удивляться. Бред Путин несет все эти 16 лет, которые он находится у власти.

Вспомните: первый и невероятный для новейшей российской истории скандал разразился именно тогда, когда «питерский милашка», благодаря Чубайсу, возглавил ФСБ. Пока не ясно: были ли это первые признаки зарождающей болезни у будущего правителя России или болезнь уже вовсю прогрессировала, но факт остается фактом – Путин решил «убрать» приближенного к Ельцину олигарха Бориса Березовского. «Убрать», как известно, тогда не получилось. Команда убийц ФСБ переметнулась к олигарху и сдала заказчика.

История получилась громкой. Казалось, отставка неминуема. И что – приходит Путин на ТВ и, не моргнув глазом, говорит: «Борис Абрамович, займитесь делом».

Осечка с Березовским не сказалась на карьерном росте Путина. Слабеющий Ельцин решил сделать низкорослого дзюдоиста своим преемником, о чем, как говорят очевидцы, спустя годы сильно пожалел. Но теперь все знают: Путин тогда врал. Не зря участников тех событий убили. Того же Литвиненко в Лондоне.

Затем Путина избрали премьером. Впереди – президентские выборы. Что сделал питерский чекист?

…через месяц начал взрывать дома. Сначала в Буйнакске, потом в других городах, включая Москву. Взрывы прекратились лишь после того, как произошел прокол в Рязани. Жители одного из рязанских домов засекли, как заезжие московские «взрыватели-фэесбэшники» мешками заносили в парадное сильнейшее взрывчатое вещество – гексоген. Вызвали милицию, предотвратили теракт. Разразился огромный скандал. НТВ показало сюжеты, было много ток-шоу. Но в отставку пришлось уйти не куратору взрывников, главе ФСБ, а… министру внутренних дел, подчиненные которого вычислили серийных массовых убийц.

Остановило ли это Путина? Нет. Коварством, цинизмом, враньем он добился того, ради чего взрывы жилых домов планировались. Закрутил в России гайки, запугал оппозицию – левую и правую, посадил Ходорковского, уничтожил независимое ТВ, убил несколько журналистов и т.д.

Затем подло было разыграна война с Чечней. Путину нужно было дискредитировать политических лидеров Чечни – в частности, президента Масхадова. По сведениям многочисленных источников, именно поэтому Москва стала финансировать боевиков во главе с Басаевым, которые, в последствии, напали на Дагестан. Ну, а дальше – массированные авиаудары по городам, стирание с лица земли десятков населенных пунктов ковровыми бомбардировками и артударами из «Градов», «Ураганов» и «Тюльпанов». Массовое убийство людей...

Море крови. Но Запад молчал, закрыв глава на вопиющие бесчинства кремлевского правителя. Только изредка делал замечания: «Вова, уймись». А ведь если бы поднажали тогда санкциями – может, наконец-то, и распалась бы эта жуткая империя, которая не одну сотню лет пьет кровь у соседей.

Безнаказанный и окрыленный успехом Путин стал куролесить. Наколовшись ботоксом, он предстал перед миром в образе мачо: гарцуя с голым торсом на лошадях и возглавляя журавлиные стаи.

Но, истории не нужен был мачо. И слишком скоро ирония, с которой Владимира воспринимали коллеги по мировому политистеблишменту, стала невыносимой. Народ, вроде, к мачо относился с должным вожделением – но роптал: с экономикой страны с богатейшими ресурсами справится не удалось, как жила половина населения в бараках и без туалетов, так и продолжала жить. Добрых две трети одушевленных экспортеров газа продолжали топить дровами и напевать песенку: «вроде бы в России все есть, но народу нечего есть»…

Тогда, решил Путин, чтоб войти в историю, надо взяться за задачу более масштабную – судьбы народов решать. Как Сталин.

Начал новый российский фюрер с родины своего кумира – Грузии. Стер с лица земли Цхинвали, сказав, что во всем виноват Саакашвили. Правда, вышла неувязочка: президентом США в то время был Джордж Буш. Простой техасец не стал вникать в путинские хитросплетения, и (хоть и с опозданием), сказал без обиняков: двинуться танки на Тбилиси – авиация США поднимется в воздух. И это подействовало, Путин испугался. Но Буш ушел, и страх возмездия – с ним.

Набравшись храбрости за полтора срока Обамы в Белом Доме, Владимир нашел новый способ войти в историю: подмять под себя Украину. Но здесь в качестве объекта подражания он выбрал еще более «историческую личность» - Гитлера. Аннексия Крыма стала чистой копией аншлюса Австрии в 1939. Даже месяц совпал – март. Именно в марте 1939 Гитлер объявил о присоединении Австрии, а Путин, на круглую дату – спустя 75 лет – провел псевдореферендум в Крыму.

Наработки Адольфа пригодились и в дальнейшем: как Гитлер развязывал Вторую мировую для «защиты» немцев в Судетах и Польше, Путин отправил войска на Донбасс, прикрываясь необходимостью защитить русских. Гитлер преуспел с уничтожением людей – в том числе, немцев – в крематориях концлагерей, – а Путин предпочел, не мудрствуя лукаво, сжигать людей (в том числе, разумеется, и русских) прямо в их домах – в селах и городах, маршрутках и на автобусных остановках, в пассажирских самолетах, с помощью «Буков», «Градов» и Ураганов», днем и ночью…

При этом главный кремлевский домочадец продолжает безбожно врать. Правда, в мире теперь мало уже кто-верит *уйлу, как справедливо и метко нарекли его украинские футбольные болельщики. Результат неверия – пресловутые санкции.

Украина сделала невероятное – огромной ценой она стянула с Путина маску. И весь мир ужаснулся. Оказалось, что мировые лидеры все эти полтора десятилетия имели дело с больным, коварным, циничным и подлым человеком.

От него тут же отвернулись – практически все, кроме Ким Чен Ына и еще пары-тройки лидеров стран третьего и четвертого мира.

Давний друг, старый партнер – президент Беларуси Лукашенко – и тот стал осторожен с российским медведем. Не говоря уже о казахском товарище Назарбаеве, который вообще прямо попросил Обаму более активно подключиться к давлению на шизофреника.

Как мир будет действовать дальше? Пока не ясно. Мировые лидеры общаться с чекистом отказались, но и говорить с позиции силы еще не решились. Недавно президент США Барак Обама – даже после массового расстрела мариупольцев – заявил: конфликт на Донбассе решить военным путем невозможно. Повторил эту мысль в понедельник и новый Генсек НАТО.

…Кто-то еще питает иллюзии на счет Путина, как в 1939 – на счет Гитлера. Иллюзии, что ситуацию можно будет как-то отыграть. Усадить Россию за стол переговоров, а затем – те же санкции потихоньку отменить…

Наивные. Опытные охотники знают – остановить, прогнать от человеческих жилищ медведя, вкусившего крови, нельзя. Его можно только убить.