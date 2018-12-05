Адвокат Януковича уже готовится подавать апелляцию на приговор суда

Адвокат экс-президента Виктора Януковича Александр Горошинский заявил, что суд нарушил право Януковича на защиту, объявив об окончании судебного слушания дела и уйдя выносить приговор.

Адвокат экс-президента Виктора Януковича недоволен решением суда, который ушел выносить приговор по делу о госизмене их подзащитного, и намерен подавать апелляцию на будущее решение суда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом адвокат Януковича Александр Горошинский заявил журналистам после заседания Оболонского райсуда столицы, судьи которого удалились в совещательную комнату выносить приговор по делу.

Горошинский считает, что суд должен был организовать выступление Януковича с последним словом через видеоконференцсвязь из Израиля, где он, как утверждают защитники, сейчас якобы находится на лечении.

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Вместе с тем он добавил, что организовать видеоконференцсвязь с больницей в Израиле нельзя было, поскольку это запрещено правилами медучреждения.

Также Горошинский отметил, что, независимо от того, каким будет приговор, адвокаты будут подавать апелляцию.

"Дождемся решения суда и после этого будем определяться. Однозначно могу сказать, что в любом случае будет апелляционное производство, поскольку одна из сторон или обвинения, или защиты будет недовольна решением", - спрогнозировал Горошинский.

Также адвокаты Януковича считают, что заявление председательствующего по делу судьи Владислава Девятко о том, что по делу о госизмене уже состоялось 89 судебных заседаний, свидетельствует о том, что суд торопится.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 декабря, Янукович в очередной раз не вышел на связь с Оболонским райсудом Киева, где должен был выступить с последним словом по делу о госизмене.

Адвокаты заявили, что экс-президент находится на лечении в Израиле. По информации российских СМИ, в ноябре якобы Янукович травмировал позвоночник и колено во время игры в теннис.

После этого коллегия судей отклонила ходатайство защитника Януковича о приостановлении судебного разбирательства в связи с якобы болезнью экс-президента, и судьи удалились в совещательную комнату выносить приговор.

Справка УНИАН. Януковича обвиняют в государственной измене, пособничестве представителям власти России в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

29 июня 2017 года коллегия Оболонского райсуда Киева удовлетворила ходатайство стороны обвинения о специальном судебном производстве по делу Януковича.

Прокуроры просят суд назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы.