Судьи ушли в комнату для совещаний выносить приговор Януковичу (видео)

Коллегия судей также отклонила ходатайство защитника экс-президента Виктора Януковича о приостановлении судебного разбирательства в связи с якобы его болезнью.

Судьи Оболонского райсуда Киева удалились в совещательную комнату выносить приговор экс-президенту Виктору Януковичу по делу о совершении государственной измены.

Как передает корреспондент УНИАН, перед этим коллегия судей отклонила ходатайство защитника Януковича о приостановлении судебного разбирательства в связи с якобы болезнью экс-президента.

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"Согласно статье 336 Уголовного процессуального кодекса, судебное разбирательство может осуществляться путем видеоконференции. Учитывая, что медицинские справки не содержат данных о том, что Янукович не может выступать в суде, в частности, там не указано, что у него травмирована голова или органы речи, суд не видит оснований для дальнейших перерывов в судебном заседании", - сказал председательствующий судья Владислав Девятко.

Также он добавил, что сегодня состоялось 89-е судебное заседание по данному делу, и на каждое заседание Януковичу направлялись повестки по всем известным адресам его проживания, а также повестки публиковались в "Урядовому кур‘єрі".

"Януковичу предоставлялись все возможности прибыть на судебное заседание или участвовать в заседаниях через видеоконференцию. В частности, последнее слово Януковича назначалось на 12, 23 октября и 19 ноября. Без уважительных причин на связь он не вышел", - сказал Девятко.

Он отметил, что суд осознает право Януковича молчать и не нести за это ответственность, поскольку это право гарантировано статьей 15 Международного пакта о гражданских и политических правах и статьей 63 Конституции Украины.

"Суд убеждает стороны обвинения и защиты, что такая позиция Януковича принята судом, никакого предвзятого отношения к нему у суда не возникло. По установленным обстоятельствам, принимая во внимание, что право Януковича на защиту было реализовано в полной мере, суд удаляется в совещательную комнату для принятия окончательного решения судом первой инстанции по данному делу", - подытожил Девятко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 декабря, Янукович в очередной раз не вышел на связь с Оболонским райсудом Киева, где должен был выступить с последним словом по делу о госизмене.

Адвокаты заявили, что экс-президент находится на лечении в Израиле.

По информации российских СМИ, в ноябре якобы Янукович травмировал позвоночник и колено во время игры в теннис.

Справка УНИАН. Януковича обвиняют в государственной измене, пособничестве представителям власти России в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

Прокуроры просят суд назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы.