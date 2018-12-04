США призвали Европу проявить лидерство в ответе на агрессию России против Украины

В Вашингтоне керченский инцидент считают российской агрессией против Украины и призвали европейских союзников проявить лидерство в ситуации.

Министры иностранных дел 29 стран НАТО собрались в Брюсселе для обсуждения ответа альянса на морской конфликт России с Украиной и для согласования позиций относительно судьбы американско-советского соглашения об ограничении ракетных арсеналов.

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Москва до сих пор отказывается выполнять международные требования об освобождении трех украинских военных кораблей и более двадцати моряков, захваченных Россией 25 ноября возле Керченского пролива, передает Голос Америки.

Представитель американской делегации во главе с государственным секретарем Майком Помпео в пути к Брюсселю сказал журналистам, что США и дальше будут наращивать требования к Москве о возвращении украинских судов и граждан.

“Мы планируем на этой министерской встрече работать с союзниками над путем к продвижению в деле этих экипажей и кораблей”, - сказал представитель.

Чиновник отметил, что в Вашингтоне керченский инцидент считают российской агрессией против Украины и призвал европейских союзников проявить лидерство в ситуации, которую американский чиновник назвал “проблемой в собственном дворе Европы”.

“Мы хотим видеть, как европейские союзники берут на себя большую ответственность за проблему с безопасностью, которая возникла в 200 милях от границы Германии, и мы будем с ними на каждом шагу”, - пояснил американский представитель, указав на гуманитарный и правовой аспект проблемы, связанный с международными правилами мореходства.

“Акт агрессии в Керченском проливе обозначил однозначную эскалацию со стороны россиян, ибо они впервые открыто использовали свои силы и делали это безоговорочно”, - добавил представитель государственного департамента в ответе на вопрос журналистов.

В день начала министерских совещаний НАТО в Брюсселе украинское правительство сообщило, что Россия частично разблокировала проход украинских грузовых судов через Керченский пролив до украинских портов Мариуполя и Бердянска в Азовском море.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что Россия останавливает судна, требуя осмотров, но фактическая полная блокада пока приостановлена.

По мнению министра разблокировке способствовали действия Украины, а также международное внимание и реакция, и он выразил надежду, что следующим шагом будет освобождение украинских моряков.

Президент Порошенко после инцидента вблизи Керченского пролива призвал НАТО ввести корабли в Азовское море, чтобы помочь Украине и обеспечить безопасность судоходства.

В НАТО на этот призыв ответили заявлением, что альянс уже имеет свои корабли в Черном море, где три страны региона: Болгария, Румыния и Турция входят в организации.

Важным обстоятельством называют и то, что Азовское море в соответствии с соглашением между Россией и Украиной 2003 года признано не международным пространством, а совместными водами двух стран.