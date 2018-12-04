Украина попросила западных соседей усилить пограничный режим

Из Европы также могут заезжать россияне или граждане других стран, работающие на спецслужбы РФ, отметил руководитель ГПСУ .

Руководство Государственной пограничной службы Украины обратилось к руководству пограничных структур стран-соседей на западе с просьбой усилить пограничный режим.

Об этом рассказал глава ведомства Петр Цигикал в интервью телеканалу UA:TV.

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По его словам, это было сделано в связи с тем, что охрану границы на этом участке пришлось немного ослабить из-за усиленной охраны восточных областей.

"Я подписал письма практически всем руководителям пограничных ведомств стран, с которыми мы граничим: Словакия, Венгрия, Польша, Румыния... Мы попросили, чтобы руководство пограничных структур этих стран усилило пограничный режим со своей стороны, чтобы мы проводили совместные мероприятия. Поскольку часть наших подразделений мы отправляем для усиления на восток, то немножко ослабляем систему охраны на западе", - сказал Цигикал.

По его словам, на западном участке государственной границы ГПСУ проводит усиленную работу по проверке людей, пересекающих границу. Цигикал подчеркнул, что из стран Европы также могут заезжать россияне или граждане других стран, которые работают на российские спецслужбы.

Соответствующий фрагмент интервью с 13:12.

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