Луценко предлагает Порошенко ввести санкции против ряда физических и юридических лиц РФ

Генеральный прокурор Юрий Луценко предлагает президенту Украины Петру Порошенко ввести санкции против ряда физических и юридических лиц Российской Федерации в связи с захватом украинских моряков и кораблей в районе Керченского пролива.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Генеральный прокурор Юрий Луценко как член СНБО направил президенту Украины Петру Порошенко и в Совет национальной безопасности и обороны письмо с предложением о санкциях в отношении отдельных юридических и физических лиц РФ за вооруженную агрессию против кораблей ВМС ВСУ", - говорится в заметке Сарган.

Справка УНИАН. Утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя.

При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их отправили в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина".