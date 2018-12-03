Украинское консульство направило в МИД РФ и российские СИЗО запросы относительно посещения пленных моряков

Завтра утром консульство будет выяснять информацию относительно внутритюремных счетов, которые якобы были открыты для украинских моряков, сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

Украинские дипломаты в Москве обратились в Министерство иностранных дел Российской Федерации и администрации следственных изоляторов относительно посещения захваченных вблизи Керченского пролива украинских моряков.

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Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в социальной сети Facebook.

"Получила информацию от консульства Украины в Москве о том, что его сотрудники направили официальные запросы в МИД Российской Федерации и в администрации следственных изоляторов «Лефортово» и «Матросская тишина» относительно возможности посетить украинским консулом наших военнопленных, в том числе раненых. О поступлении ответа сообщу немедленно", - заявила она.

"Завтра утром консульские сотрудники будут выяснять информацию о внутренних тюремных счетах, которые якобы открыты для украинских моряков, и о порядке перевода на них средств. О чем семьям военнопленных будет сообщено отдельно", - заявила Денисова.

Справка УНИАН. Утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя.

При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их отправили в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина".

Сегодня Денисова отметила, что уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова сообщила ей, что захваченных вблизи Керченского пролива украинских военных моряков расселят в следственном изоляторе «Лефортово» в камерах для двух заключенных вместе с российскими заключенными.