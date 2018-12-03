В России полсотни адвокатов заявили о готовности защищать пленных украинских моряков

Завтра список адвокатов привезут в Киев, где он будет рассмотрен межведомственной группой.

В России сформирован список из 50 адвокатов, которые пожелали присоединиться к делу схваченных у берегов Крыма украинских военных.

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Как сообщает «Новая газета», об этом рассказал адвокат Николай Полозов, который координирует защиту украинцев.

«Формирование списка заканчивается сегодня. Защищать украинских военнопленных выразили желание более 50 адвокатов, среди них есть крымские, московские, представители адвокатских объединений и отдельные адвокаты. Завтра я привезу список в Киев, где он будет рассмотрен межведомственной группой и будет принято решение», — пояснил он.

Адвокат также сообщил, что следственное управление ФСБ до сих пор не отреагировало на его заявление с просьбой назвать следователя по делу.

Из-за этого сегодня Полозов не смог попасть к своему подзащитному из числа украинских моряков, которые содержатся в московском СИЗО «Лефортово».

Справка УНИАН. Утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя.

При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их отправили в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина".

Сегодня уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила ей: захваченных вблизи Керченского пролива украинских моряков расселят в следственном изоляторе «Лефортово» в камерах для двух заключенных вместе с российскими заключенными.