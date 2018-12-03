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Генсек НАТО прокомментировал применение Россией силы против украинских кораблей

12:31, 03 декабря 2018
Политика
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REUTERS

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг осудил применение Россией силы против украинских кораблей вблизи Керченского пролива.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции накануне начала заседания министров иностранных дел стран-членов НАТО в Брюсселе.

«Россия недавно захватила украинские корабли и моряков вблизи Керченского пролива. Нет оправдания такому применению силы», - заявил он.

«Мы призываем Россию к спокойствию и сдержанности», - добавил Столтенберг.

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Справка УНИАН. Утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение к Керченскому проливу украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь.

При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их перевезли в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина".

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Теги: #Украина#Россия#Столтенберг#корабли#ВМС Украины