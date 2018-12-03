Генсек НАТО прокомментировал применение Россией силы против украинских кораблей

Столтенберг подчеркнул, что оправдания такому применению силы нет.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг осудил применение Россией силы против украинских кораблей вблизи Керченского пролива.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции накануне начала заседания министров иностранных дел стран-членов НАТО в Брюсселе.

«Россия недавно захватила украинские корабли и моряков вблизи Керченского пролива. Нет оправдания такому применению силы», - заявил он.

«Мы призываем Россию к спокойствию и сдержанности», - добавил Столтенберг.

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Справка УНИАН. Утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение к Керченскому проливу украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь.

При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их перевезли в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина".