В Черном море у НАТО сейчас гораздо больше кораблей, чем в предыдущие годы - Столтенберг

"Мы будем очень внимательно наблюдать за ситуацией в этом регионе", - отметил генсек НАТО.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявил, что Альянс внимательно будет наблюдать за ситуацией в районе Керченского пролива.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции накануне начала заседания министров иностранных дел стран-членов НАТО в Брюсселе.

«В этом году (в Черном море - УНИАН) у нас гораздо больше кораблей, чем в предыдущие годы, и мы осуществляем воздушное патрулирование и собираем разведданные», - заявления он.

«Мы будем также очень внимательно наблюдать за ситуацией в этом регионе в свете событий, произошедших несколько дней тому назад (актом агрессии РФ в районе Керченского пролива - УНИАН)», - добавил Столтенберг.

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Как известно, утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение к Керченскому проливу украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь.

При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после этого их перевезли в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина".