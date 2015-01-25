СНБО усилит антитеррористические мероприятия и создаст военно-гражданские администрации в зоне АТО

По результатам обсуждения вопроса о чрезвычайных мерах по противодействию российской угрозе и проявлениям терроризма, поддерживаемым Российской Федерацией, принят комплекс решений по укреплению обороноспособности государства, усиление контртеррористических мероприятий, создание военно-гражданских администраций в зоне проведения АТО для обеспечения безопасности и жизнедеятельности населения этих территорий.

Об этом говорится в опубликованной на сайте СНБО информации.

Отмечается, что принято решение относительно Государственного оборонного заказа для обеспечения Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии и других воинских формирований новым оружием и военной техникой.

Как сообщал УНИАН, 25 января состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.