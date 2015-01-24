Наступление боевиков на Донбассе поддерживают российские войска - генсек НАТО

Речь об этом идет речь в соответствующем заявлении генсека НАТО, распространенном в субботу в Брюсселе, передает собственный корреспондент УНИАН.

"Я настойчиво призываю Россию прекратить военную, политическую и финансовую поддержку сепаратистов, прекратить дестабилизировать Украину и уважать свои международные обязательства", - заявил Столтенберг.

Генсек альянса констатировал, что бои на востоке Украины с "признаками масштабного наступления, которые ведут поддерживаемые Россией сепаратисты, резко обострились в нескольких местах Донецкой и Луганской областей и снова - в Мариуполе". "Это является полным пренебрежением режима прекращения огня. Стрельба по жилым районам Мариуполя с территории, контролируемой сепаратистами, унесла жизни, как минимум, двадцати гражданских, много раненых", - подчеркнул он.

Читайте такжеУкраина призвала Совет ЕС провести внеочередное заседание из-за МариуполяСтолтенберг утверждает, что уже несколько месяцев "мы видим как присутствие российских военных на востоке Украины, так и значительное увеличение тяжелого оборудования, такого, как танки, артиллерия и современные системы противовоздушной обороны".

"Российские войска на востоке Украины поддерживают эти нападающие операции системами командования и контроля, системами воздушного защиты, современными ракетами "земля-воздух", беспилотными авиационными системами, реактивными системами залпового огня и электронными системами военных действий", - сказал генсек НАТО.