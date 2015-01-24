Россия готовит провокацию, чтобы создать повод для ввода войск в Украину – штаб АТО

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе штаба АТО.

«Согласно замыслу, представители РФ планируют скрыто доставить украинских пленных (в основном - бойцов добровольческих батальонов) на территорию Украины в автомобилях очередного гуманитарного конвоя. Уже на территории Украины на конвой планируется осуществление нападения, который, якобы, организовали украинские «партизаны», - рассказывают в штабе.

Читайте такжеМИД: Россия несет полную ответственность за жертвы в Мариуполе«Конечно, несуществующие «партизаны» будут уничтожены. Впрочем, у расстрелянного конвоя будут оставлены тела украинских пленных с оружием, номера которой будут соответствовать воинским частям Украины. Это и будет использовано как доказательство... После этого планируется широкомасштабная кампания освещение гуманитарной катастрофы на Донбассе в СМИ, в том числе, международных. А «расстрел» российского гуманитарного конвоя, якобы осуществлен украинской стороной, сможет быть использован для официального ввода войск РФ под предлогом защиты гражданского населения», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, МЧС России начало формирование 12-й автоколонны, так называемого «гуманитарного конвоя», на Донбасс.