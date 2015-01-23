Россия уже готовит для Донбасса 12-й "гумконвой"

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление МЧС.

"МЧС России формирует очередную автомобильную колонну, которая доставит гуманитарные грузы в Донбасс. Сроки отправки гуманитарного конвоя уточняются", – отмечается в сообщении.

Как уточняется, часть машин выйдет из Ногинского центра МЧС, часть отправится из других российских регионов.

Читайте такжеРоссия планирует отправить в Украину очередной "гумконвой" в конце месяцаКак сообщал УНИАН, 8 января, очередной так называемый «гуманитарный конвой» России пересек границу Украины.

По данным представителя АТО Андрея Лысенко, в направлении Донецка и Луганска проследовали 124 российских грузовика.

Ранее в СНБО Украины заявляли, что все «гуманитарные конвои», которые Россия отправляет в Украину без ее разрешения, «являются лишь поддержкой вооруженных людей». Главным образом, грузовики завозят на подконтрольные террористам территории боеприпасы, сухие пайки, оружие.