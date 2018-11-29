В частности, к 2025 году необходимо развивать состоятельность для установления контроля над территориальными водами (40 морских миль от берега), а к 2030 году - в пределах исключительной морской экономической зоны (200 морских миль).

Командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко презентовал стратегию развития ВМС до 2035 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Воронченко сказал во время выступления на 2-й Международной конференции по вопросам морской безопасности.

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Стратегия была подготовлена с участием международных партнеров.

"Конечным результатом реформы ВМС станет возрождение военно-морской состоятельности Украины и надежная защита Родины с моря. Это потребует нового мышления, определенного времени и соответственно усилий", - подчеркнул Воронченко.

Он отметил, что стратегия содержит 5 разделов. Первый касается видения и ценностей, которых ВМС Украины будут добиваться, второй - моря и берегов (стратегические новые вызовы, которые определяют создание новой модели ВМС), третий получил название "Весла и паруса" и касается стратегического подхода и необходимой состоятельности будущих ВМС. В четвертом разделе говорится о путях и средствах имплементации стратегии, в пятом - какими должны быть будущие ВМС.

Также Воронченко заявил, что ВМС должны сдержать агрессию, защитить суверенитет и территориальную целостность Украины, обеспечить морскую безопасность и экономический рост Украины и международную стабильность в регионе. Эти шаги должны реализовываться во взаимодействии с национальными силами обороны и безопасности стратегических партнеров на море и морском направлении.

"В ходе операции на море по охране государства основными целями применения ВМС должно стать недопущение действий противника и в дальнейшем контроль за определенным участком моря", - добавил он.

Командующий ВМС заявил, что стремление Украины в отношении членства в НАТО и ЕС определило основных стратегических партнеров, направление соответствующих реформ и развитие национальных сил обороны и безопасности. "Достижение ВМС Украины высокого уровня совместимости с подразделениями Альянса увеличит их эффективность при выполнении определенных задач", - добавил он.

Воронченко заявил, что к 2035 году военно-морские силы должны стать "современными, стремительными и инновационными силами, способными защитить народ Украины и национальные интересы в морской и прибрежной среде путем проведения асимметричных и решительных операций с хорошо мотивированным персоналом, который настроен только на победу".

Среди главных вызовов стратегией определены четыре направления - инновации и будущая война, фактор РФ, влияние экономического развития и партнерство и сотрудничестве.

По словам командующего ВМС, к 2025 году необходимо развивать состоятельность для установления контроля над территориальными водами и за их пределами. "Ориентировочно 40 морских миль от побережья Украины", - сказал Воронченко.

Вместе с тем, к 2030 году необходимо обеспечить восстановление и развитие состоятельности для защиты национальных интересов на море в пределах исключительной морской экономической зоны Украины - это до 200 миль от побережья.

Кроме того, к 2035 году предполагается дальнейшее развитие первых двух этапов и их наращивание для защиты национальных интересов Украины. В конце каждого этапа будут оцениваться достигнутые результаты и пересматриваться вызовы стратегической среды и, при необходимости, будут вноситься коррективы.