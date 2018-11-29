Командующий ВМС об атаке россиян: Украина не потеряла свои корабли, они будут освобождены

Командующий Военно-морскими силами Игорь Воронченко убежден, что захваченные украинские суда будут освобождены.

Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко не считает ошибочным решение об отправке трех судов через Керченский пролив в направлении Мариуполя, на которые напали и захватили россияне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом командующий ВМС сказал журналистам.

Воронченко объяснил, почему было решено направить украинские суда через Керченский пролив в Мариуполь, а не переправлять по суше.

"Во-первых, уже был проход кораблей обеспечения через Керченский пролив. Здесь то же самое. Катерная группа шла с буксиром - судном обеспечения. А, во-вторых, мы должны были показать — все-таки не закрывать свое лицо - показать свое лицо в Керченском проливе и Азовском море, и показать, на что способны эти катера", - заявил Воронченко.

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На вопрос, не считает ли он, что это было ошибочное решение, он сказал: "Нет, не считаю".

При этом командующий ВМС подчеркнул, что Украина не потеряла свои корабли, они будут освобождены.

Также Воронченко заявил, что российские военные не имели права открывать огонь по украинским судам.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя.

В командовании ВМС подчеркнули, что о намерении осуществить переход заранее была проинформирована российская сторона в соответствии с международными нормами с целью обеспечения безопасности судоходства.

Российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, вследствие чего он был разрушен. Кроме того, при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Все 24 моряка, которые находились на судах, попали в плен. Трое из них ранены.

Все украинцы были арестованы так называемым "судом" в Крыму. Их обвиняют в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК РФ, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).