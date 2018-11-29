24 матроса и 383 негодяя: командующий ВМС рассказал о соотношении сил в "Керченской битве"

Игорь Воронченко отметил, что 24 украинских моряков и офицеров, находившихся на судах, атаковали россияне численностью 383 военных.

Командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко рассказал о разнице в численности украинских и российских сил при нападении российских военных на украинские суда в Керченском проливе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом командующий ВМС сказал во время выступления на 2-й Международной конференции по вопросам морской безопасности.

Он рассказал, что события 25 ноября можно условно описывать как "Керченская битва".

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"Соотношение сил - три катера на 11 катеров-кораблей. По водоизмещению - 411 тонн с нашей стороны и 6450 тонн со стороны России. В личном составе - 24 матроса и офицера наши, и 383 негодяя в морской форме", - заявил Воронченко.

"14 часов эта стая из 11 кораблей ничего не могла сделать с нашим буксиром, который в 5 раз по водоизмещению меньше того (корабля), который совершал тараны и навал, а с катерами" Гюрза "- тем более. Если бы не буксир - мы бы вышли и они вообще бы ничего не сделали", - отметил Воронченко.

При этом командующий ВМС добавил, что украинские суда осуществляли мирный проход через Керченский пролив.

"Этот буксир ("Яны Капу»), который потерял ход после таранов, у которого отказала одна машина... он 50 минут был неуправляемым, и эти наши катера сделали все возможное, и вы слышали радиоперехват (разговоров россиян - УНИАН), которые ничего не могут с ними сделать", - заявил Воронченко.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала проход в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя.

В командовании ВМС отметили, что о намерении осуществить переход заранее была проинформирована российская сторона в соответствии с международными нормами в целях обеспечения безопасности судоходства.

Российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего он был поврежден. Кроме того, при выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информацию о возможности прохождения через пролив. По данным СБУ, также произошло боевое применение 2 ракет российским истребителем Су-30 и 2 ракет разведывательно-ударным вертолетом Ка-52.

Все 24 моряка, находившиеся на судах, попали после штурма российским спецназом в плен. Трое из них ранены.

Все украинцы были арестованы так называемым "судом" в Крыму. Их обвиняют в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК РФ, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет).