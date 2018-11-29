"Имеем дело с чумой XXI века": командующий ВМС призвал мир прекратить закрывать глаза на агрессию РФ

Игорь Воронченко убежден, что президент РФ останавливаться не собирается.

Командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко призывает мировое сообщество прекратить закрывать глаза на российскую агрессию в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления на 2-й Международной конференции по вопросам морской безопасности.

"Как это мир еще не может понять, что мы имеем дело с чумой XXI века? В XX веке этой чумой была нацистская Германия, а в XXI - это империя Россия", - заявил Воронченко.

Читайте такжеСБУ обнародовала переговоры экипажей авиации РФ, обстреливавшей украинские корабли в районе Керченского пролива (аудио)

Он отметил, что агрессия против Украины началась с 1990-х годов. "Если следить, никто не вспомнит 1 февраля 2017 года - обстрел нашего самолета. Четкий пункт, подпадает под агрессию. Пуля сейчас в Гааге. Уже много времени прошло, и мир стоит и молчит, когда украинцев убивают, молчит мир. Мы сейчас стоим на переднем крае. Мы сейчас защищаем все ценности, которые построены цивилизованным миром", - сказал Воронченко.

По его словам, "бороться, кто первый, с Россией по корабельному составу, извините, Украина не может. И там говорить, что мы должны хорошо воевать - мы не перетянем, зная, что экономика в России и возможности намного больше, чем в Украине".

"Мы ожидаем оценку мирового сообщества тех действий, которые совершила Россия против Украины. Откройте глаза уже, хватит уже с этим мириться! Он дальше пойдет, он не остановится на Украине. Такой человек, выросший в подворотнях Санкт-Петербурга, он мыслит совсем другими понятиями", - отметил Воронченко.

Как сообщал УНИАН, 1 февраля 2017 года во время тренировочного полета в морской экономической зоне Украины в районе Одесского газового месторождения с ранее захваченных РФ буровых вышек из стрелкового оружия был обстрелян транспортный самолет ВМС Украины. Пилоты не пострадали.