Дата введения безвизового режима Украины с ЕС может быть определена в мае - МИД Польши

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе польского МИД, информируя о сегодняшней встрече заместителя министра иностранных дел Конрада Павлика с послами стран «Восточного партнерства» в Польше.

”Заместитель министра (Конрад) Павлик подчеркнул, что рассчитывает на установление даты отмены виз для граждан Украины и Грузии во время саммита «Восточного партнерства». Однако он отметил, что это не будет возможно без тяжелого труда со стороны восточных партнеров”, - сообщила пресс-служба.

Согласно сообщению, послы, кроме подготовки к саммиту, обсудили с польским вице-министром вопросы двустороннего сотрудничества.

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Как сообщал УНИАН, ране в этом месяце президент Украины Петр Порошенко выразил надежду на принятие Европейским Союзом решения о введении безвизового режима с Украиной на саммите «Восточного партнерства» в Риге в мае 2015 года.

Согласно предыдущим договоренностям, без виз смогут ездить в 26 государств ЕС и еще 4 страны Шенгенской зоны, не входящей в ЕС, украинцы, которые будет иметьбиометрические паспорта.