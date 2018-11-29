Дочь Гройсмана получила вид на жительство в Британии - СМИ

После получения права на постоянное проживание Юлия Гройсман сможет претендовать на британское подданство.

Старшая дочь премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Юлия работает в Великобритании на постоянной основе и даже получила вид на жительство.

Об этом сообщает Страна, ссылаясь на собственные источники.

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Так, 27-летняя Юлия Гройсман недавно стала "постоянным жителем" Британии. Еще раньше, в мае 2017 года, она зарегистрировала в Лондоне собственную компанию под названием 2100 consultancy ltd. Дочь Гройсмана стала директором и единственным владельцем этой фирмы.

"Юля в Лондоне уже как рыба в воде. Она же училась там на юридическом, так и чуть больше года назад фирму свою открыла. Она уже постоянный резидент туманного Альбиона и может претендовать на гражданство. А, может, и уже", – рассказал источник, близкий к семье политика.

В то же время 20 ноября в британском реестре Companies House в профайл Юлии Гройсман были внесены правки. Теперь, по новым данным, указано, что страна постоянного проживания дочери украинского премьера – Англия (England).

Отметим, что параллельно с руководством своей фирмой Юлия работает юристом-консультантом в компании Gvc Marketing (UK) Limited, которая занимается букмекерским и игорным бизнесом. Здесь дочь Гройсмана трудится с февраля 2017 года.

Юлия Гройсман - приемная дочь премьер-министра Украины, ребенок его жены от первого брака.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман тем временем призвал жителей 10 областей Украины, где вводится военное положение, жить обычной жизнью.