В Кремле прокомментировали слова Порошенко о попытке поговорить с Путиным после атаки РФ на Азове
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы украинского государства Петра Порошенко о том, что он запрашивал разговор с Владимиром Путиным после атаки РФ на корабли ВМС Украины в Керченском проливе.
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"Каких-либо телефонных контактов президентов не было", - сказал РИА Новости Песков в ответ на просьбу прокомментировать слова Порошенко.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что после нападения и захвата украинских кораблей Россией пытался поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным, но не получил ответа от российской стороны.
"Ночью я заказал разговор с президентом России Путиным, мы не получили ответа, и я вынужден был обратиться к канцлеру Германии, чтобы она переговорила с Путиным с целью немедленного освобождения украинских воинов и украинских кораблей", - заявил он.