В оккупированной Керчи арестовали троих раненных россиянами украинских моряков

Украинцев арестовали на два месяца - до 25 января 2019 года.

Подконтрольный российским оккупантам Керченский городской суд арестовал на два месяца троих украинских моряков, которые были ранены в ходе нападения ФСБ на суда ВМС ВСУ в Керченском проливе.

Читайте также«Чувствовать страх – это нормально»: журналист показал письмо командующего ВМС Украины к пленным морякам (документ)

Об этом в Facebook сообщил журналист Антон Наумлюк. По его словам, украинцев арестовали на два месяца.

«Андрей Артеменко, Андрей Эйдер и Василий Сорока были ранены во время обстрела, содержались в больнице, Эйдер был прооперирован. Независимых адвокатов к ним не допустили. Суд арестовал их до 25 января 2019 года», – указал он.

Напомним, сегодня подконтрольный РФ Киевский райсуд оккупированного Симферополя провел судебные заседания по избранию меры пресечения для захваченных ФСБ украинских моряков. Арестованы 12 человек.

25 ноября российская сторона осуществила нападение на суда ВМС ВСУ в Керченском проливе и захватила два украинских военных катера и буксир вместе с экипажами. По имеющимся данным, в российском плену удерживаются 24 украинских моряка.