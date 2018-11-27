Порошенко подписал указ о сокращении продолжительности действия военного положения в Украине

В новом решении СНБО срок действия военного положения уменьшается с 60 до 30 суток, а также предполагается, что оно продлится с 14.00 26 ноября по 14.00 26 декабря.

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в действие нового решения Совета национальной безопасности и обороны "О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине".

Соответствующий указ № 392/2018 опубликован на президентском сайте.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября 2018 года "О внесении изменения в решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 ноября 2018 года "О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине", - говорится в документе.

Согласно решению СНБО, опубликованному вместе с указом президента № 392, пункт 3 предыдущего решения СНБО о введении военного положения, введенного в действие указом президента № 390, излагается в следующей редакции: "Предложить президенту Украины ввести с 14.00 26 ноября 2018 года военное положение в Украине сроком на 30 суток - до 14.00 26 декабря 2018 года ".

В свою очередь в пресс-службе СНБО объяснили, что в соответствии с предложениями Военного кабинета в 00.00 26 ноября состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором было принято решение "О чрезвычайных мерах по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине". СНБО внес предложение президенту ввести военное положение в стране с 14.00 26 ноября 2018 сроком на 2 месяца (до 14.00 26 января 2019). Соответствующий указ президента был внесен 26 ноября в Верховную Раду Украины.

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После обсуждения в парламенте этого вопроса и консультаций президент принял решение о сокращении сроков введения военного положения до 30 суток, о чем публично сообщил гражданам Украины.

Решением СНБО от 26 ноября была поддержана инициатива президента и внесены изменения в предыдущее решение совета. В связи с этим был подготовлен новый указ президента Украины № 392/2018 о введении военного положения сроком на 30 суток (соответственно, с 14.00 26 ноября по 14.00 26 декабря).

Во время обсуждения закона "Об утверждении указа президента Украины "О введении военного положения в Украине" (№ 9338) Порошенко согласился ограничить применение действия указа 10-ю областями, о чем заявил в своем выступлении в Верховной Раде Украины.

Закон, инициированный президентом Украины, с учетом внесенных им предложений, был поддержан 276 народными депутатами.

Таким образом, отметили в пресс-службе СНБО, согласно закону "Об утверждении указа президента Украины "О введении военного положения в Украине" (№9338), принятому парламентом 26 ноября, военное положение в Украине введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории с 14.00 26 ноября по 14.00 26 декабря 2018 года.

Как сообщал УНИАН, по информации председателя Комитета ВР по вопросам свободы слова и информационной политики Виктории Сюмар, указ президента о введении военного положения в ряде областей Украины на 30 дней будет опубликован 28 ноября в парламентской газете "Голос Украины". В новом решении СНБО срок действия военного положения уменьшается с 60 до 30 суток, а также предполагается, что он продлится с 14.00 26 ноября по 14.00 26 декабря.