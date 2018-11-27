В Евросоюзе изучат решение о введении военного положения в Украине

В ЕС подчеркивают важность того, чтобы не были ограничены права и свободы людей.

В Европейском Союзе изучат решение о введении в Украине военного положения в 10 областях Украины сроком на 30 дней.

Об этом заявила пресс-секретарь Европейской службы внешних связей Майя Косьянчич на брифинге в Брюсселе, видеозапись которого размещен на сайте аудиовизуальных услуг Еврокомиссии.

«Нам известно, что вчера Верховная Рада одобрила предложение президента Порошенко о введении военного положения, которое будет применяться на период 30 дней в 10 областях. Мы понимаем, что эти меры приняты как следствие обострения, которое мы видели в Азовском море, включая захват украинских судов и открытие по ним огня», - сказала она.

«Мы обязательно тщательно изучим закон, когда он будет опубликован», - заявила пресс-секретарь.

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По словам Косьянчич, «когда речь идет о правах и свободах граждан, мы поняли от президента Порошенко, что закон не будет ограничивать неоправданно права граждан, и это, очевидно, важный момент».

Она напомнила позицию Евросоюза, что ЕС не признает аннексию Крыма и осуждает агрессию против Украины.

«Мы подчеркнули необходимость того, чтобы все продемонстрировали максимальную сдержанность для немедленного снижения напряженности ситуации. И мы ожидаем от России, что будет обеспечен беспрепятственный и свободный транзит через Керченский пролив, и захваченные суда будут освобождены», - заявила Косьянчич.