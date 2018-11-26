Атака РФ возле Керченского пролива: Трампу "не понравилась" ситуация с захватом украинских кораблей

Президент США отметил, что работает с европейскими лидерами над решением проблемы.

Президент США Дональд Трамп сказал, что ему "не нравится", что произошло возле Керченского пролива, где россияне захватили три украинских корабля.

Американский президент высказал журналистам свое мнение о ситуации, выходя из Белого дома, передает Reuters.

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"Нам не нравится, что происходит. И надеемся, что все решится", — сказал Трамп.

Президент США отметил, что работает с европейскими лидерами над решением проблемы. "Они не в восторге. Мы все работаем над этим вместе", — сказал Трамп.

Напомним, 26 ноября во время заседания Верховная Рада поддержала введение военного положения в приграничных с РФ областях на 30 суток.

В ночь на 26 ноября на заседании СНБО предложил Порошенко ввести военное положение, в связи с агрессией Российской Федерации в Авзовському море.

После решения Совбеза спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий созвал внеочередное заседание Верховной Рады на понедельник, 26 ноября, в 16:00. Президент Петр Порошенко, в свою очередь, ввел в действие решение и внес в Верховную Раду законопроект об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине".

Утром 25 ноября Россия заблокировала проход к Керченскому проливу украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь". Для этого русские перегородили движение под Крымским мостом танкером и даже прибегли к тарану буксира пограничным кораблем "Дон". Вечером того же дня российские корабли напали на них и захватили, при этом ранив по меньшей мере шестерых украинских моряков.