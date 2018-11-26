Атака РФ возле Керченского пролива: Трампу "не понравилась" ситуация с захватом украинских кораблей
Президент США Дональд Трамп сказал, что ему "не нравится", что произошло возле Керченского пролива, где россияне захватили три украинских корабля.
Американский президент высказал журналистам свое мнение о ситуации, выходя из Белого дома, передает Reuters.
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"Нам не нравится, что происходит. И надеемся, что все решится", — сказал Трамп.
Президент США отметил, что работает с европейскими лидерами над решением проблемы. "Они не в восторге. Мы все работаем над этим вместе", — сказал Трамп.
Напомним, 26 ноября во время заседания Верховная Рада поддержала введение военного положения в приграничных с РФ областях на 30 суток.
В ночь на 26 ноября на заседании СНБО предложил Порошенко ввести военное положение, в связи с агрессией Российской Федерации в Авзовському море.
После решения Совбеза спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий созвал внеочередное заседание Верховной Рады на понедельник, 26 ноября, в 16:00. Президент Петр Порошенко, в свою очередь, ввел в действие решение и внес в Верховную Раду законопроект об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине".
Утром 25 ноября Россия заблокировала проход к Керченскому проливу украинскому буксиру "Яны Капу" и двум катерам "Бердянск" и "Никополь". Для этого русские перегородили движение под Крымским мостом танкером и даже прибегли к тарану буксира пограничным кораблем "Дон". Вечером того же дня российские корабли напали на них и захватили, при этом ранив по меньшей мере шестерых украинских моряков.