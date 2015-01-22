Ярема планирует в начале февраля отчитаться о состоянии расследования преступлений против Евромайдана
22:45, 22 января 2015Политика
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Генеральный прокурор Украины Виталий Ярема планирует в начале февраля отчитаться перед парламентом о состоянии расследования преступлений против активистов Евромайдана.
Ярема планирует в начале февраля отчитаться о состоянии расследования преступлений против Євромайдану / Фото УНИАН
Об этом он заявил сегодня в прямом эфире одной из радиостанций.
“Я 5-6 лютого хочу звітувати і доповісти депутатам про стан перебігу подій щодо цього кримінального провадження”, - сказав Ярема.
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Він в чергове наголосив, що «не має наміру триматися за посаду і сприйме таке рішення, яке прийме Верховна Рада» щодо нього.
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