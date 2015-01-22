Ярема планирует в начале февраля отчитаться о состоянии расследования преступлений против Евромайдана

Генеральный прокурор Украины Виталий Ярема планирует в начале февраля отчитаться перед парламентом о состоянии расследования преступлений против активистов Евромайдана.

Об этом он заявил сегодня в прямом эфире одной из радиостанций. “Я 5-6 лютого хочу звітувати і доповісти депутатам про стан перебігу подій щодо цього кримінального провадження”, - сказав Ярема. Читайте такжеАктивистов Евромайдана Нигояна, Жизневского и Сеника убили охотничьими патронами - Генпрокуратура Він в чергове наголосив, що «не має наміру триматися за посаду і сприйме таке рішення, яке прийме Верховна Рада» щодо нього.

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