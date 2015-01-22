Меркель в Давосе резко осудила действия РФ и напомнила о Будапештском меморандуме

По словам Меркель, эти действия также подрывают ценности, на которых базируется европейское общество.

Читайте такжеУ Меркель нет больших надежд на сегодняшнюю "нормандскую" встречу в Берлине

«Мы столкнулись с проблемами, которых не ожидали, — это конфликт между Россией и Украиной… Говоря от лица своего правительства, я хочу дать понять, что мы считаем очень важной одну вещь: здесь были нарушены базовые принципы европейского миропорядка. Аннексия Крыма — это не просто какая-то аннексия, это очевидное нарушение того, что позволяло нам жить и сосуществовать мирно после Второй мировой войны. Это нерушимость границ и уважение территориальной целостности», сообщают Ведомости.

Произошедшее в Украине имеет особое значение, заявила Меркель, потому что та отказалась от ядерного арсенала в обмен на гарантии суверенитета и территориальной целостности, которые были зафиксированы в 1994 г. в Будапештском меморандуме.

Гарантами выступили Великобритания, Россия и США. После того как Россия нарушила это соглашение, «какая страна будет готова последовать примеру [Украины] и отказаться от ядерного оружия», задала вопрос Меркель.

Видя, что произошло в Украине, такая страна сочтет, что отказ от ядерного оружия «сделает ее слабее и уязвимее перед нападением такого рода», сказала она.

Но европейцам после Второй мировой войны очевидно: у подобной проблемы нет военного решения, поэтому санкции против России были неизбежны, заявила Меркель. Они могут быть сняты, если будут устранены причины их введения, «но пока мы к этому не пришли».

Представители европейских стран стараются, в том числе в «нормандском формате», найти дипломатическое решение вопроса. «Мы не оставим усилий разрешить ситуацию в Украине. Минское соглашение — основа для договоренностей», — подчеркнула Меркель.