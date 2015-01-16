Меркель и Обама согласовали финансовую помощь для Украины
Канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудила с президентом США Бараком Обамой выделение Украине очередного пакета финансовой помощи.
Меркель и Обама позитивно оценили начавшиеся в Украине реформы, а также амбиции правительства в данном вопросе.
Обсуждалось также полная поддержка новому пакету финансовой помощи, который ЕС и США подготовили для украинской экономики, пишет НВ.
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В очередной раз также, политики осудили деятельность боевиков на востоке Украины и постоянное нарушение режима прекращения огня, - сообщает сайт Белого дома.
Ранее сегодня, 15 января, Европейский парламентвыразил свою солидарность с Украиной и ее народом и осудил акты терроризма на востоке страны.
Кроме того, европейский парламент убежден, что соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС должно стать своего рода "дорожной картой" для проведения необходимых реформ в стране, несмотря на военную ситуацию в Донецкой и Луганской областях.
В документе отмечается важность увеличения помощи Киеву со стороны ЕС, в том числе, технической.
В последний раз заседание Европарламента с последующим принятием резолюции по Украине состоялось 18 сентября 2014 года. В документе парламентарии призвали к пересмотру отношений с Россией и усилению санкций против нее.