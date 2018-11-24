"Народный фронт" добился выделения дополнительных средств на защиту крымских татар – Логвинский

Оккупация началась с Крыма, и деоккупация также должна начаться с освобождения Крымского полуострова, отметили в партии.

"Народный фронт" добился выделения в госбюджете на 2019 год дополнительных 30 млн грн на нужды крымских татар, которые проживают на временно оккупированной территории АР Крым.

Об этом сообщил народный депутат фракции "Народный фронт", председатель подкомитета по международно-правовым вопросам и внутренне перемещенных лиц парламентского комитета по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Георгий Логвинский.

"Оккупация началась с Крыма, и деоккупация также должна начаться с освобождения Крымского полуострова", – подчеркнул он.

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"Поэтому именно по настоянию Арсения Яценюка, руководителя фракции НФ Максима Бурбака и благодаря единству членов бюджетного комитета мы добились того, чтобы в бюджете на следующий год были предусмотрены дополнительные средства на мероприятия по деоккупации с целью продолжения санкций, создания условий для возврата нашего имущества и наших людей, с целью давления на Российскую Федерацию", – сказал народный депутат.

"Это крайне важно, и мы, как ответственная политическая сила, это сделали. По моей поправке, которая была внесена в зале по требованию "Народного фронта", эти условия были выполнены", - подчеркнул Логвинский.

"Сегодня крайне необходимо поддержать тех людей, которые сейчас находятся на временно оккупированной территории, на полуострове "строгого режима", с целью защиты нашей территориальной целостности в целом", – резюмировал представитель "Народного фронта".