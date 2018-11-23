Рада внесла уточнения в закон об уголовных проступках

248 депутатов поддержали технико-юридические правки к закону.

Верховная Рада Украины внесла уточнения в закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений (№7279-д).

Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР Андрей Парубий отметил, что к нему обратился парламентский комитет по вопросам правовой политики и правосудия с тем, что в этом законе оказались технические неточности.

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По этому вопросу слово взял депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко. Он отметил, что технико-юридические правки предлагается внести в пункты 2 и 3 части 1 и части 3 статьи 49 Уголовного кодекса Украины.

Таким образом, в частности, устанавливается, что лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения им уголовного правонарушения и до дня вступления приговора в законную силу прошло три года - в случае совершения уголовного проступка, за который предусмотрено наказание в виде ограничения свободы или в случае совершения не тяжкого преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не более двух лет.

Депутат также напомнил, что закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Так, за устранение несогласованностей в тексте закона проголосовали 248 депутатов из 317, зарегистрированных в сессионном зале.