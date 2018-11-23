Нардеп Винник о принятии Бюджета: должны успеть до рассвета, если нет – будем работать дальше

По словам нардепа, парламентарии будут работать до рассвета, а если необходимо - больше.

Народные депутаты будут работать до восхода солнца, чтобы принять государственный бюджет.

Об этом в комментарии телеканалу "Прямой" в кулуарах Верховной Рады рассказал народный депутат от фракции "БПП" Иван Винник.

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"Далее налоговый кодекс – это документ, что подтвердит источники доходов, которые правительство заложило в проект финансового документа страны на следующий год. На этом этапе мы сейчас находимся. К сожалению, это не будет быстро, около 800 поправок и комитет не начал еще заседать, поэтому я думаю, что комитет пройдет всю эту процедуру, как минимум за час, а может и полтора. Затем около часа они будут готовить документы для внесения в сессионный зал, потому что депутаты, которые будут голосовать, должны ознакомиться с результатами комитета в части не только выводов, но и еще посмотреть саму по себе таблицу. И лишь после того, на основании тех решений, которые приняты относительно бюджетного кодекса и налогового, опять же должен собраться бюджетный комитет, все проверить, совместно с Министерством финансов свести, сводится ли доходная часть с расходной частью", - пояснил Винник.

По словам нардепа, парламентарии будут работать до рассвета, а если необходимо, то больше, чтобы принять государственный бюджет.

"Ну у нас солнце восходит где-то в 7:30, думаю до восхода солнца мы успеем. Нет - будем работать дальше", - подчеркнул Винник.