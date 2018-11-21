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Журналисты рассекретили невесту украинского вице-премьера (фото)

12:39, 21 ноября 2018
Политика
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Ведущую назвали невестой Розенко / фото instagram.com/svitsketv

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Об этом сообщает "Светская жизнь" на своей странице в Instagram. "Рассекретили: вице-премьер Украины Павел Розенко с невестой, телеведущей Кристиной Лебедь", - говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали, что депутат от "Народного фронта" Сергей Высоцкий женился с парикмахершей-стилисткой Юлией Товт.

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Теги: #фото#Павел Розенко