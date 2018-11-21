Журналисты рассекретили невесту украинского вице-премьера (фото)
12:39, 21 ноября 2018Политика
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Программа "Светская жизнь" показала фото Розенко с невестой.
Ведущую назвали невестой Розенко / фото instagram.com/svitsketv
Известную украинскую телеведущую Елену-Кристину Лебедь назвали невестой вице-премьера Павла Розенко.
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Об этом сообщает "Светская жизнь" на своей странице в Instagram. "Рассекретили: вице-премьер Украины Павел Розенко с невестой, телеведущей Кристиной Лебедь", - говорится в сообщении.
Ранее СМИ сообщали, что депутат от "Народного фронта" Сергей Высоцкий женился с парикмахершей-стилисткой Юлией Товт.
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