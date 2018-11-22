Проиграл битву за Интерпол из-за фото: политолог назвал ключевую ошибку российского кандидата

Политолог назвал ключевую причину поражения российского генерала в битве за пост президента Интерпола.

Одним из определяющих факторов, которые повлияли на проигрыш претендента от России на выборах главы Интерпола - генерал-майора МВД РФ Александра Прокопчука – был факт его работы на российскую Службу внешней разведки.

Об этом сайту "Сегодня" рассказал политолог Александр Палий, комментируя убедительную победу кандидата от Южной Кореи над россиянином после итогового голосования на Генассамблее этой международной организации и скандалы вокруг претендента из РФ.

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"Безусловно, итоги выборов главы Интерпола это – успех Украины. И он в значительной степени вызван именно тем, что российский кандидат (то, что он генерал МВД РФ было понятно) время от времени фотографировался с отметкой российской разведслужбы. Это было не очень хорошим имиджевым действием с точки зрения перспектив карьеры в Интерполе. То есть он с таким значком показывал, что у него есть опыт работы в российской Службе внешней разведки. Соответственно это повлияло и возмутило многих людей (на международном политическом уровне, – Авт.)", – подчеркнул эксперт.

При этом, по его словам, несмотря на формирование негативного общественного мнения на международном уровне, существовала угроза победы российского кандидата.

"Его победа была почти реальной, и эта угроза была достаточно проблемной для Украины на каком-то этапе. Не все было так просто, скажем так. Считаю, что была очень важная позиция американцев. Когда Украина подняла шумиху, а нашу позицию в этой международной организации поддержали Литва и некоторые постсоветские страны, и когда США присоединились к этому вопросу, такой шаг серьезно сказался на формировании итоговой консолидированной позиции большинства стран", – пояснил он.