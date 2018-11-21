НАПК заподозрило депутата от БПП в коррупции

Депутат Дмитрий Голубов задекларировал более 14 миллионов гривень, происхождение которых пояснил разнообразными операциями с криптовалютой Bitcoin.

Национальное агентство по предотвращению коррупции по результатам полной проверки декларации народного депутата Дмитрия Голубова выявило признаки незаконного обогащения.

Как сообщили на сайте Нацагентства, обоснованные выводы по выявлению признаков правонарушений утверждены на заседании НАПК и направлены в Национальное антикоррупционное бюро и Национальную полицию.

Так, выводы составлены в отношении народного депутата Дмитрия Голубова, депутата Селидовского городского совета Донецкой области Артура Мирумяна и главного врача коммунального учреждения «Вышгородская районная центральная больница» Ивана Клюзко.

«Дмитрий Голубов в декларации за 2016 год задекларировал собственные и жены денежные активы на общую сумму в гривневом эквиваленте 14 млн 166 тыс. 58 грн, законность происхождения которых не подтверждена доказательствами. Депутат пояснил наличие средств осуществлением различных операций с криптовалютой Bitcoin, однако никаких документов, подтверждающих соответствующие факты, не предоставил», - говорится в сообщении.

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По данным НАПК, депутат горсовета Мирумян, подавая декларацию за 2017 год, не указал долю нежилого помещения встроенно-пристроенного общественно-культурного центра, автомобиль жены, а также недостоверно задекларировал полученный от различных источников доход. Всего установлено указание депутатом недостоверных сведений на сумму 2 млн 243 тыс. 835 гривен.

Обоснованные выводы относительно обоих депутатов направлены в Национальное антикоррупционное бюро.

«Иван Клюзко в декларации за 2016 год не указал принадлежащие ему 2 земельных участка, садовый дом, водный транспорт, собственную заработную плату. Кроме того, чиновник не указал жену как члена своей семьи и соответственно её активы: три земельных участка, две квартиры, автомобиль, полученный в отчетном году доход. Всего установлено указание недостоверных сведений на сумму 1 млн 804 тыс. 860 гривен. Соответствующий обоснованный вывод направлен в Национальную полицию», - добавили в НАПК.

В ведомстве отмечают, что ответственность за декларирование недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц предусмотрена ст.366-1 УК Украины, а за незаконное обогащение - ст.368-2.

Всего с начала 2018 года Национальное агентство направило в правоохранительные органы 79 обоснованных выводов относительно декларирования недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов и признаков незаконного обогащения.

НАПК также отмечает, что утверждение обоснованного заключения и направление его в органы противодействия коррупции не означает признания лица виновным, а является основанием для осуществления досудебного расследования.