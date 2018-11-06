НАПК заподозрило депутата Богуслаева в коррупции

Депутат несвоевременно сообщил НАПК о покупке имущества на сумму, превышающую 50 прожиточных минимумов.

В Национальное агентство по предупреждению коррупции пригласили народного депутата Украины, члена депутатской группы «Воля народа» Вячеслава Богуслаева для дачи объяснений относительно несвоевременного представления сведений о приобретении имущества.

Об этом сообщается на сайте антикоррупционного ведомства.

«В НАПК для обеспечения реализации прав лица, привлекаемого к административной ответственности и имеющего право представить объяснения и замечания по содержанию протокола, приглашен народный депутат Украины Вячеслав Богуслаев», - говорится в сообщении.

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Народный депутат должен прийти в Нацагентство 8 ноября в 10:00.

НАПК установило, что, находясь в статусе народного депутата Украины, Богуслаев несвоевременно сообщил НАПК о существенных изменениях в имущественном состоянии, в связи с приобретением здания с бытовыми и хозяйственными сооружениями, а также движимого имущества на сумму, превышающую 50 прожиточных минимумов.

«Таким образом, действия Вячеслава Богуслаева подпадают под признаки правонарушения, связанного с коррупцией, ответственность за которое предусмотрена частью второй статьи 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях», - добавляют в НАПК.

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В ведомстве напоминают, что неявка должностного лица не является препятствием для осуществления дальнейших возможных мер в соответствии с требованиями законодательства Украины об административных правонарушениях.