Сенат Польши единогласно принял постановление к 85-й годовщине Голодомора в Украине
Сенат Польши (верхняя палата парламента) сегодня единогласно принял постановление к 85-й годовщине Голодомора-геноцида 1932-33 годов в Украине.
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Об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица в "Твиттере". "Сегодня Сенат Республики Польша единогласно принял постановление к 85-й годовщине Голодомора в Украине. Символично, что это произошло, собственно, в День достоинства и свободы. Спасибо за память, поддержку и солидарность!", - отметил дипломат.
Соответствующий документ поддержали 78 польских сенаторов, никто не голосовал против и не воздержался.
Также Дещица опубликовал копию документа, переведенного на украинский язык.
"В 2006 году Сенат Республики Польша в специальном постановлении признал украинскую оценку этих событий как преступление геноцида. Мы верим, что распространение знаний об этой большой трагедии в Европе будет способствовать лучшему пониманию последствий, которые влекут за собой коммунистическая идеология и тоталитаризм", - говорится в постановлении.
В этой связи польские сенаторы выразили солидарность с украинским народом по сохранению памяти о тех трагических событиях.