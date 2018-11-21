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Сенат Польши единогласно принял постановление к 85-й годовщине Голодомора в Украине

14:53, 21 ноября 2018
Политика
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Соответствующий документ поддержали 78 польских сенаторов \ Фото УНИАН

Сенат Польши (верхняя палата парламента) сегодня единогласно принял постановление к 85-й годовщине Голодомора-геноцида 1932-33 годов в Украине.

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Об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица в "Твиттере". "Сегодня Сенат Республики Польша единогласно принял постановление к 85-й годовщине Голодомора в Украине. Символично, что это произошло, собственно, в День достоинства и свободы. Спасибо за память, поддержку и солидарность!", - отметил дипломат.

Соответствующий документ поддержали 78 польских сенаторов, никто не голосовал против и не воздержался.

Также Дещица опубликовал копию документа, переведенного на украинский язык.

"В 2006 году Сенат Республики Польша в специальном постановлении признал украинскую оценку этих событий как преступление геноцида. Мы верим, что распространение знаний об этой большой трагедии в Европе будет способствовать лучшему пониманию последствий, которые влекут за собой коммунистическая идеология и тоталитаризм", - говорится в постановлении.

В этой связи польские сенаторы выразили солидарность с украинским народом по сохранению памяти о тех трагических событиях.

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Теги: #Украина#Польша#Голодомор