Суд отказался уменьшить залог Насирову и разрешить ему выезд за границу

Зачитывание обвинительного акта будет продолжено на следующем заседании.

Шевченковский районный суд города Киева продлил срок действия обязательств, возложенных на экс-главу Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова, а ходатайство стороны защиты об уменьшении размера залога и о предоставлении разрешения на выезд за границу оставлено не удовлетворенным.

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Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры на странице в Facebook.

В частности сообщается, что сегодня, 20 ноября, в Шевченковском районном суде города Киева состоялось очередное судебное заседание по существу по рассмотрению обвинительного акта в уголовном производстве по обвинению экс-главы ГФС Украины, а также руководителя Департамента ГФС Украины.

«Прокурорами САП подано ходатайство о продлении срока действия обязанностей, возложенных на подсудимых, по результатам рассмотрения которых судом продлен срок действия обязанностей, возложенных на Насирова, и частично продлен срок действия обязанностей Новикова В.К., за исключением обязанности сдать документы, дающие право на выезд за границу», - информирует САП.

Также отмечается, что вместе с тем, судом оставлено без удовлетворения ходатайство стороны защиты об уменьшении размера залога Насирову и предоставлении последнему разрешения на выезд за границу.

Учитывая, что время, отведенное на проведение судебного заседания закончилось, прокуроры САП не смогли продолжить зачитывание обвинительного акта.

Следующее судебное заседание назначено на 12:00 10 декабря 2018 года.