САП вручила Насирову обвинительный акт, дело передадут в суд сегодня

Специализированная антикоррупционная прокуратура утвердила обвинительный акт в уголовном производстве по подозрению председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова, а также руководителя департамента ГФС,который вручен подозреваемым и их защитникам. Об этом сообщает пресс-служба САП на странице в Facebook.

Сегодня же обвинительный акт будет направлено в суд.

"С момента открытия материалов уголовного производства прошло более трех месяцев и наконец, после ограничения стороны защиты в ознакомлении решением следственного судьи, можем завершить досудебное расследование, как и предполагалось, составлением обвинительного акта. В ходе выполнения требований ст. 290 Уголовного процессуального кодекса (УПК) Украины сторона защиты не предоставила доказательств, которые могли бы свидетельствовать о необходимости изменения правовой квалификации уголовных преступлений, а тем более – закрытия уголовного производства", – говорится в сообщении.

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В прокуратуре уверены в наличии "неоспоримых доказательств совершения подозреваемыми инкриминируемых им преступлений" и надеются, что судебное разбирательство пройдет в разумные сроки.

"Имеем надежду, что суд обеспечит соблюдение требований ст. 314, 320 УПК Украины о назначении предварительного судебного заседания в пятидневный срок со дня поступления обвинительного акта в суд, а также запасного судьи с учетом сложности уголовного производства и незаурядного общественного резонанса, который оно вызвало", – заявили в САП.

Как сообщал УНИАН, 2 марта детективы Национального антикоррупционного бюро Украины вручили Насирову сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, лично принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательствах трем ООО. Эти решения были приняты им с нарушением установленной законом процедуры, а именно - при отсутствии надлежащего обоснования и законных оснований, что причинило государству ущерб в размере около 2 млрд грн.

Соломенский райсуд 8 марта частично удовлетворил ходатайство прокуроров САП и избрал меру пресечения Насирову в виде содержания под стражей сроком 60 суток с возможностью внесения залога в сумме 100 млн грн, хотя САП просила установить денежный залог в размере 2 млрд грн. 16 марта Насиров был освобожден из-под стражи. Впоследствии суд дважды продлевал ему меру пресечения, в частности, последний раз 23 августа мера пресечения была продлена на два месяца.

28 июля расследование дела было завершено, и Насирову было сообщено об изменении ранее сообщенного подозрения: кроме инкриминируемого злоупотребления властью и служебным положением (ст. 364 ККУ), он также подозревается в служебном подлоге (ст. 366 УК).