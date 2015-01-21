BBC: США будут инвестировать в реформу украинской милиции - посол

Соединенные Штаты продолжат инвестиции в проект реформирования украинской милиции, заявил BBC посол США в Украине Джеффри Пайетт, сообщает BBC Украина.

"Мы планируем продолжить инвестиции в этот проект. Наше участие не ограничится первым этапом в Киеве, мы хотим работать с Министерством внутренних дел и далее, после успешного внедрения проекта в Киеве, распространить его на другие крупные города, такие как Харьков и Одесса", - сказал он.

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По словам посла, целью совместного проекта США и МВД Украины "является создание новой украинской полиции, которая не является коррумпированной, которая будет служить народу, у нее будет новая униформа и новые методы работы".

Накануне первый заместитель министра внутренних дел Эка Згуладзе сообщила, что с 19 января начался отбор претендентов на службу в новое патрульное подразделение киевской милиции, которое заменит ГАИ.