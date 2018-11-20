Проверяет Запад на прочность: эксперт объяснил, зачем Путину оккупированный Крым

В Кремле просчитались, думая, что оккупация Крыма пройдет по тем же успешным сценарию, что и вторжения ВС РФ в Грузию в 2008 году, отметил военный эксперт.

Главной целью аннексии Крыма было поднятие рейтинга президента Российской Федерации Владимира Путина. Сейчас же оккупацией полуострова Россия проверяет Европу, Америку и весь западный мир на прочность.

Читайте такжеСуд приговорил крымского экс-депутата к 12 годам тюрьмы за госизмену

Об этом рассказал военный эксперт Сергей Ковтун, передает «Обозреватель». По его словам, по сравнению с 2012-2013 годами в 2015 году рейтинг Путина взлетел до небес.

"Но это временно, он уже начинает падать. В России из-за своих имперских амбиций всегда искали какие-то такие маленькие победоносные войны. Вот они и нашли", — пояснил Ковтун.

Однако, добавил эксперт, в Кремле просчитались, думая, что оккупация Крыма пройдет по тому же успешному сценарию, что и вторжение ВС РФ в Грузию в 2008 году.

"Ну и потом надо очень четко понимать, что недавно отпраздновали окончание Первой Мировой войны. И именно после нее все империи в мире исчезли. Можно сказать, что Гитлер и Третий Рейх пытались вернуть имперские времена, только ничего не получилось. Но в свое время Российская империя возродилась как СССР. И сейчас РФ пытается повторить это, их имперское мышление никуда не исчезло", — резюмировал эксперт.