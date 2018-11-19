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Бурбак: "Народный фронт" резко осуждает возможное избрание руководителем Интерпола представителя РФ

15:32, 19 ноября 2018
Политика
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Бурбак рассказал, что сейчас продолжается 87-я Генассамблея Интерпола / УНИАН

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Об этом во время Согласительного совета заявил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак. Он рассказал, что сейчас продолжается 87-я Генассамблея Интерпола, и главой этой международной организации могут выбрать ветерана МВД и внешней разведки России Александра Прокопчука.

"Вчера министр внутренних дел Арсен Аваков сделал однозначное заявление о категорической неприемлемости такого решения. От имени "Народного фронта" заявляю, если Россия установит полный контроль над Интерполом, Верховная Рада должна отреагировать жестко", - подчеркнул Максим Бурбак.

"Не хотелось бы проводить параллели, но известно о досадной странице из истории этой организации, когда в тридцатые годы ХХ века контроль над Интерполом захватил Третий Рейх, а ее руководителями долгие годы были генералы СС. Нельзя допустить такого позора еще раз", - подчеркнул руководитель фракции.

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