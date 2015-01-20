Госдачи могут занять все, кто потянет их оплату - АП

Об этом заявил руководитель Государственного управления делами Сергей Березенко, сообщает пресс-служба президента.

"За первый месяц открытого доступа в Конча-Заспу уже заселилось 12 обычных семей, ряд заявлений желающих – рассматриваем", - сказал он.

По словам главы ГУД, дабы не содержать государственные дачи за счет налогоплательщиков, с 1 января 2015 года вступили в силу новые тарифы, которые покрывают затраты на содержание и обслуживание указанных зданий.

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"Сегодня наблюдаю тенденцию, что в прошлом "привилегированные" чиновники, которые привыкли платить по льготным тарифам, получив в январе квитанции, выезжают с государственных дач. И это дает возможность платежеспособным украинцам заехать в пансионаты или дома отдыха Пуща-Водицы или Конча-Заспы", - сказал Березенко.

Руководитель Государственного управления подчеркнул, что заявку на проживание можно подать по контактам, указанным на сайте ГУД.

"Сегодня в Пуще-Водице свободны 27 номера в пансионате, средняя стоимость которых 4500 гривен, и 5 домиков, Конча-Заспа может принять 30 семей", - заявил Березенко.