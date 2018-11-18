В Москве состоялись одиночные пикеты в поддержку крымских татар (фото)

Акции проводятся как часть бессрочного пикета в поддержку Олега Сенцова.

В центре Москвы около Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке началась серия одиночных тематических пикетов против преследования крымских татар.

Об этом сообщает "Новая Газета".

Акцию проводят в рамках бессрочного пикета в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова. Ее участники выступают также за обмен заключенными между Россией и Украиной.

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Всего в серии одиночных пикетов 18 ноября должны принять участие примерно 12 человек. С 11 до 17 часов (по местному времени) люди будут посменно дежурить плакатами. За ходом акции следят полицейские. В руках участники держат плакаты "против депортации крымских татар в российские тюрьмы".

Аналогичные акции организовали в Санкт-Петербурге.

Напомним, 15 ноября в Киеве началась акция в поддержку режиссера Олега Сенцова и других политических заключенных Кремля "Пустой стул". На стульях видно фамилии Олега Сенцова, осужденного журналиста Романа Сущенко, Павла Гриба. Среди них и те, чье имя до сих пор неизвестно. Также изображены имена крымских татар, в отношении которых проводит репрессии оккупационная власть Крыма.