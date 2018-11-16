Порошенко поблагодарил государства-члены ООН за новую резолюцию по Крыму

По словам главы государства, международная ответственность за агрессию, оккупацию, нарушения прав человека - неизбежна.

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил государства-члены ООН, которые накануне в рамках Третьего комитета Генассамблеи поддержали новую резолюцию по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму.

«Несмотря на ожесточенное сопротивление России, Третий комитет ООН уже принял новый проект резолюции, в которой осуждаются жесткие нарушения прав человека, совершаемые Россией - государством-оккупантом в украинском Крыму», - отметил глава государства в Facebook.

По словам Порошенко, резолюция Генассамблеи ООН «содержит положения о судьбе украинских политзаключенных Кремля».

«Резолюция ГА ООН содержит положения о судьбе украинских политзаключенных Кремля. Ежедневная борьба за их освобождение продолжается. Международная ответственность за агрессию, оккупацию, нарушения прав человека неизбежна», - подчеркнул президент

«Благодарен государствам - членам ООН за неизменную солидарность с Украиной», - добавил президент.

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Как сообщал УНИАН, Третий комитет Генассамблеи ООН утвердил очередной раз обновленный проект резолюции «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь (Украина)».

Ключевые элементы проекта резолюции включают в себя ряд требований к Российской Федерации как к государству-оккупанту. В тексте документа содержится подтверждение недопустимости захвата территории Крыма силой и обязательства вернуть оккупированные территории.

Также говорится об осуждении политически мотивированных преследований граждан Украины, о призыве освободить всех украинцев, которые незаконно удерживаются в оккупированном Крыму и в РФ. Незаконно лишенные свободы украинский режиссер Олег Сенцов, активист Владимир Балух и крымскотатарский правозащитник Эмир-Усеин Куку признаются политическими заключенными.

В тексте документа высказывается осуждение РФ за принудительный перевод населения в российское гражданство и привлечение к военным операциям, а также проведение незаконных избирательных кампаний, призыв к РФ предоставить доступ к незаконно удерживаемым украинским гражданам на российской территории и в Крыму независимым врачам из международных медицинских организаций, а также украинским должностным лицам, и призыв к РФ воздержаться от криминализации права на свободу слова и права на свободные собрания в Крыму, прекратить дискриминацию тех, кто не признает оккупацию.

Соответствующий документ поддержали 67 стран - членов ООН, воздержались - 82. После этого рассмотрения на заседании комитета проект резолюции Генассамблея ООН окончательно рассмотрит в декабре этого года.