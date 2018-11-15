ВСУ могут привлечь к созданию единой армии Европы – эксперт

Военный эксперт отметил, что украинская армия - единственная из всех европейских вооруженных сил, которая успешно воюет уже не один год подряд.

Украина может активно подключиться к планам президента Франции Эммануэля Макрона по созданию единой европейской армии. Ведь на сегодня ВСУ является самой опытной военной силой Европы.

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Такое мнение высказал военный эксперт Сергей Ковтун, передает «Обозреватель». По его словам, украинская армия — единственная из всех европейских вооруженных сил, которая успешно воюет уже не один год подряд.

"Здесь могут быть разные варианты. Один из них — это создание совместных бригад, как уже есть украинско-польско-литовская. Во втором случае, если брать структуру НАТО, то одним из основных тактических подразделений Альянса является батальон. И из этих батальонов формируются бригады, а уже из бригад формируются корпуса", — отметил эксперт.

Он уверен, что Украина может создать в структуре Министерства обороны штатные батальоны, которые будут тактическими подразделениями, при необходимости включаются в состав многонациональных европейских бригад.

"Поэтому, конечно Украина может к этому приобщиться. Эта идея уже давно витала в воздухе, Макрон просто официально ее озвучил", — подытожил Ковтун.