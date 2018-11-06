Макрон призвал создать армию Европы для обороны от Путина и Трампа

Обоих угрожающих лидеров французский президент ждет в Париже.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал создать «настоящую европейскую армию», которая позволит Евросоюзу защитить себя от ряда угроз: от Дональда Трампа до Владимира Путина.

Об этом пишет The Independent, напоминая, что французский президент продвигает идею создать европейский оборонный союз с тех пор как он занял свою должность в прошлом году. Однако, пока его усилия не увенчались большим успехом.

«Мы должны защитить себя от Китая, России и даже США», - сказал Макрон в эфире французского радио Europe 1.

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«Когда я вижу, как президент Трамп объявляет о намерении выйти из главного договора о ядерном разоружении, который был заключен после ракетного кризиса в 1980-х годах, потрясшего Европу, кто будет главной жертвой? Европа и ее безопасность», - подчеркнул президент Франции.

Он добавил, что европейцам не удастся защитить себя без создания настоящей европейской армии.

«Нам нужна Европа, которая лучше может защитить себя сама, независимо от США, более суверенным способом», - подчеркнул он.

Эти комментарии Макрон сделал в Вердене на северо-востоке Франции в рамках недельного празднования конца Первой мировой войны. В воскресенье в Париже состоится торжественная церемония, которую посетят как президент США Дональд Трамп, так и российский автократ Владимир Путин.