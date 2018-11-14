Посол Венгрии заявил о поддержке Будапештом независимости и территориальной целостности Украины

Посол заявил, что Венгрия заинтересована в расширении сотрудничества с Украиной.

Новоназначенный посол Венгрии Иштван Ийдярто подтвердил поддержку официальным Будапештом независимости и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, заместитель министра иностранных дел Василий Боднар принял копии верительных грамот от новоназначенного венгерского посла и обсудил возможные пути дальнейшего развития двусторонних отношений.

В частности, стороны подчеркнули важность активного диалога на уровне глав внешнеполитических ведомств Украины и Венгрии как действенного фактора в нахождении взаимоприемлемых решений по урегулированию проблемных вопросов. В этом контексте был обсужден график двусторонних мероприятий на ближайшую перспективу.

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"Посол Иштван Ийдярто подтвердил неизменную поддержку Венгрией независимости и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах и настрой его страны на расширение направлений украинско-венгерского сотрудничества, прежде всего в экономической и гуманитарной сферах. В этом контексте венгерской стороной выражена заинтересованность в реализации ряда совместных проектов в Украине", - говорится в сообщении.

В свою очередь, заместитель главы МИД Боднар выразил готовность украинской стороны поддержать Венгрию во всех ее инициативах, которые будут способствовать углублению двустороннего сотрудничества.

Как сообщал УНИАН, отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия украинским парламентом нового закона об образовании в 2017 году.

Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, проживающих в Украине, из-за положения закона об образовании, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

В частности, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто требовал от Украины внести изменения в закон об образовании и отложить его реализацию до 2023 года, иначе Будапешт будет блокировать важные для Украины встречи на уровне Европейского Союза и НАТО.

Кроме того, в сентябре в интернете появилось видео, на котором украинцам предоставляют венгерское гражданство с просьбой не сообщать об этом властям. Люди на видео на фоне венгерского флага зачитывали текст присяги гражданина Венгрии. Затем венгерский дипломат призвал их скрывать от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства.

4 октября консул Венгрии в Берегово был объявлен персоной нон грата, в ответ Венгрия заявила о высылке украинского консула.

25 октября министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина и Венгрия 28 ноября проведут в Киеве комплексные консульские консультации в связи с выдачей венгерских паспортов жителям Закарпатья.

Председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль заявил, что Будапешт перенес выдачу своих паспортов жителям Закарпатья из Берегово в соседний венгерский город Кишварда на востоке Венгрии.