Боевики "ЛНР" не пустили миссию ОБСЕ на свою территорию

Об этом говорится в отчете ОБСЕ, обнародованном в понедельник, пишет Украинская правда.

Отмечается, что 18 января 5 автомобилей, с 11 экспертами ОБСЕ направлялись из Дебальцево в сторону Артемовска и Перевальска, на территорию подконтрольную "ЛНР". Наблюдателей остановили вооруженные люди в военной форме. Один из мужчин приказал конвою специальной миссии развернуться и выстрелил из стрелкового оружия в воздух. Когда наблюдатели покидали эту территорию, раздался еще один залп из стрелкового оружия.

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Эксперты вернулись в Северодонецк.