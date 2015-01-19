Боевики "ЛНР" не пустили миссию ОБСЕ на свою территорию
23:02, 19 января 2015Политика
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Боевики не пропустили представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территорию так называемой "ЛНР".
REUTERS
Об этом говорится в отчете ОБСЕ, обнародованном в понедельник, пишет Украинская правда.
Отмечается, что 18 января 5 автомобилей, с 11 экспертами ОБСЕ направлялись из Дебальцево в сторону Артемовска и Перевальска, на территорию подконтрольную "ЛНР". Наблюдателей остановили вооруженные люди в военной форме. Один из мужчин приказал конвою специальной миссии развернуться и выстрелил из стрелкового оружия в воздух. Когда наблюдатели покидали эту территорию, раздался еще один залп из стрелкового оружия.
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